ميسان .. تمـثال رجـل الأهـوار شاهد على الأصالة والتراث

2021/04/23 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع - شذى السودانيتصوير - عبدالحسين بريسمعلى مدخل الجسر المعلق في مدينة العمارة يقف تمثال رجل الأهوار على مشحوفه وهو يحمل فالته لصيد الأسماك ،التي تعد إحدى أساليب الصيد التي تمتد الى زمن الحضارة السومرية، دلالة رمزية يجسدها هذا التمثال ،وتؤكد الأصالة والتراث اللذين كانا وما زالا هما طريق المستقبل مذكرا الاجيال بتاريخ وعراقة اجدادهم. وعن هذا التمثال يقول الكاتب والمؤرخ حازم المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "تمثال رجـل الأهـوار ( نصـب الرجـل الصـياد) يقع وسط المحافظة وتحديداً في ساحة مستديرة الشكل نهاية مُـجسر العـمارة المُـعلق ،الذي يربط مناطق شرق ميسان بشمالها، حيث يُعتبر هذا العمل أحد الأعمال المميزة والرائعة للفنان المبدع التشكيلي والنحات حـسن فـؤاد عـلي العـبادي"، مشيراً الى أن "ارتفاع هذا النصب يبلغ ( 190 سنتـميتراً )، أما مع قاعدته فيبلغ ( 210 سنتمترات، كما يبلغ وزنه الكامل ( 1 طـن و 200 كـيلو غـرام ) تقريباً".من جهته يقول الفنان حسن العبادي الذي صممه بأن "وقت عمل التمثال استغرق شهـرين كامـلين وكانت أدواته من خردة الحديد التي جمعها بجهوده الذاتية، ليكون تحفة فنية ترمز لــ( رجــل الأهــوار ) وهو يمسك الفالة في وضع يدل على طريقة الصيد القديمة لسكان تلك المناطق".وأضاف: "أردنا من خلال هذا التمثال تسليط الضوء على الصيد الجائر والصيد الرحيم خصوصاً اتجاه الحيوانات البرية التي تدخل المحافظات الجنوبية في مواسم معينة".يذكر أن التمثال من أعمال الفنان حسن العبادي وقد قدمه هدية للمدينة بمناسبة ضم الأهوار الى لائحة التراث العالمي.

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