2021/04/23 | 11:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح أيها الوطنيقلقني قبل الشروع في الكتابة اليك ماذا سأكتب في خانة العنوان فلم يعد كافيا اليوم ان اكتب اسمك الكامل وحده بل صار بحاجة لتفسير لأفسر المكان والانسان فانت مختلف في يافا عن جنين وفي الناصرة عن رفح وفي ام الفحم عن القدس كل زاوية فيك باتت بحاجة الى تعريف حتى دروبك ما عادت دروبنا الا بتعريف.لم يعد كافيا ابدا ان اسميك فلسطين لأسميني فلسطيني بل بات ضروريا ان ارسم على الكفين وشم اخر غير ح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة الى الوطن - عدنان الصباح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة الى الوطن - عدنان الصباح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).