ارتفاع اسعار النفط العالمي مع انتعاش الطلب وتراجع الاغلاق

2021/04/23 | 11:50 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع انتعاش النمو الاقتصادي وتراجع الإغلاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 65.82 دولارا للبرميل بعد ارتفاعها ثمانية سنتات يوم أمس الخميس.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) 51 سنتًا ، أو 0.8 ٪ ، إلى 61.94 دولارا للبرميل ، بعد ارتفاعها أيضًا بنسبة 8 في المائة يوم الخميس.

وقالت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي أف أكس في سنغافورة: “انتعشت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي حيث أن بيانات مطالبات البطالة الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع عززت توقعات الطلب على الطاقة في أمريكا الشمالية”.

“البيانات الكلية الأخيرة من الولايات المتحدة والصين كانت مشجعة ، تعكس انتعاشًا اقتصاديًا قويًا من أكبر اقتصادين في العالم ، بينما من المتوقع أن تبقي أوبك + خطط الإنتاج الحالية دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل ، ما يساعد على استقرار أسعار النفط.”

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