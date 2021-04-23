2021/04/23 | 11:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم الجمعة، الكشف عن جريمة قتل غامضة لزوجة على يد زوجها في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان، أنه “بعد إحالة أوراق القضية الخاصة بانتحار المجنى عليها من مركز شرطة بسماية الى مكتب مكافحة إجرام النهروان، بأن الحادث هو حالة انتحار لكنها مبهمة الجوانب ويحيطها الغموض الذي حال دون كشف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن جريمة قتل غامضة في بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن جريمة قتل غامضة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).