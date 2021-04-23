وزارة الدفاع الأمريكية تعلق على الهجوم الصاروخي قرب مطار بغداد

2021/04/23 | 11:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تعليقًا حول الهجوم الصاروخي الجديد قرب مطار بغداد.

وقال متحدث باسم الوزارة في تصريح لوسائل إعلام أمريكية، الجمعة 23 نيسان/أبريل، إنّ "البنتاغون على علم بالتقارير الإعلامية حول استهداف مطار بغداد".

ووقع الهجوم في ساعة متأخرة من مساء الخميس، واستهدف موقعًا يضم قوات أمريكية قرب مبنى مطار بغداد الدولي، ما أسفر عن إصابة عنصر أمن عراقيّ.

وأضاف المتحدث، أنّ وزارة الدفاع "تراقب الأوضاع عن كثب".

ونفذ الهجوم بثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا، قبل دقائق من فجر الجمعة 23 نيسان/أبريل، من فوق منزل قرب منطقة حي الجهاد، قبل أنّ تتمكن القوات الأمنية من الوصول إلى موقع الإطلاق وتفكيك عدة صواريخ أخرى كانت معدة للإطلاق.

وقال ضابط في الشرطة لـ "الترا عراق"، إنّ "أحد الصواريخ سقطت بالقرب من مهبط الطائرات الخاص بالقوات الأمريكية قرب مبنى مطار بغداد، وكرفانات حماية السجن المركزي".

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