أسواق المال الإماراتية تتراجع خلال تعاملات الأسبوع وسط عمليات جني أرباح

2021/04/23 | 11:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - إيناس بهجت: هبطت أسواق المال الإماراتية خلال التعاملات الأسبوعية مع بدء ماراثون النتائج المالية الفصلية الخاصة بالربع الأول، ووسط عمليات جني أرباح ملحوظة.ومع ختام الأسبوع المنتهي، أمس الجمعة، تراجع سوق دبي المالي بنحو 0.2 بالمائة، ليبلغ …

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