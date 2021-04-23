أوامر عليا بمسك مناطق زراعية انطلقت منها صواريخ استهدفت قاعدة بلد

2021/04/23 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني في ديالى، اليوم الجمعة، بصدور أوامر عليا بمسك مناطق زراعية كان قد انطلق منها صواريخ استهدفت قاعدة بلد الجوية.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "أوامر أمنية عليا صدرت من بغداد بالإيعاز لتشكيلات أمنية مشتركة في الانتشار في مناطق زراعية محددة على الحدود ما بين ديالى وصلاح الدين استخدمت مؤخرا في قصف قاعدة بلد الجوية".

واضاف المصدر، ان "الانتشار يأتي لوضع حد لملف استهداف قاعدة بلد الجوية المتكرر بالصواريخ، لافتا الى ان الانتشار جاء وفق معطيات في تحديد الاماكن مسبقا والتي رصدت من قبل الاجهزة الاستخبارية، على أنها مناطق انطلاق الصواريخ صوب قاعدة بلد الجوية".

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