2021/04/23 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أجرى رونالد كومان، مدرب برشلونة، مؤتمراً صحفياً للحديث عن الفوز الذي حققه فريقه على خيتافي، بخمسة أهداف لهدفين أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري الإسباني.

وبذلك الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، مع مباراة ناقصة، فيما تجمد رصيده خيتافي عند 31 نقطة في المرتبة الخامسة عشر.

وصرح المدرب الهولندي بقوله:" إنها نتيجة جيدة، لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني خرجنا بتركيز أقل، وتباطأت السرعة، وقمنا بتعقيد المباراة دون داعٍ، وعندما يحدث ذلك، تتعقد المباراة علينا، هذا كل شيء، علينا أن نتعلم"

وأردف:" قبل المباراة كنا نعلم بأنه لا تزال أمامنا 8 مباريات بمثابة نهائي، لهذا كان علينا أن نكون مركزين بشكل كبير ونستفيد من أخطائنا السابقة كما حدث أمام قادش في ملعبنا، بحيث من الممكن أن تُعلن ضدك ضربة جزاء تعقد عليك الأمر كثيراً".

وأضاف:" كانت هناك لحظات دفاعية لم يكن فيها لا مينجيزا ولا آراوخو يعملان بشكل جيد، على لاعبي البارسا الشباب أن يتعلموا أن يكونوا رائعين في كل المباريات".

وواصل:" وسكيتس يبصم على موسم جيد جداً، هو لاعب ذكي يحتاج للاعبين يساندونه من أجل أن يقوم بما يجيده من صنع الهجمات وإعطاء التمريرات في العمق كما حدث في الهدف الأول، هو لاعب مهم لنا".

وحول مستقبل ليونيل ميسي، قال:" مستقبل ميسي بين يديه، هو لاعب عظيم لا ينزل مستواه أبداً، هو على نفس الأداء طوال مسيرته لهذا هو الأفضل، نتمنى أن يستمر معنا لوقت طويل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كومان يُوبخ شباب برشلونة.. ويُثمن الفوز على خيتافي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كومان يُوبخ شباب برشلونة.. ويُثمن الفوز على خيتافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).