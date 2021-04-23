2021/04/23 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الجمعة، عن اعتقالها مجموعة إرهابية من تنظيم داعش كانت هاربة خارج العراق، فضلا عن اعتقالها عصابة للتزوير.وقال قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة الأنبار: كمين محكم يطيح بخلية إرهابية وعصابة للتزوير المركز الخبري الوطني.

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