2021/04/23 | 12:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القامشلي.. اغتيال وجيه عشائري دعا إلى وقف الاشتباكات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/23 | 12:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القامشلي.. اغتيال وجيه عشائري دعا إلى وقف الاشتباكات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القامشلي.. اغتيال وجيه عشائري دعا إلى وقف الاشتباكات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).