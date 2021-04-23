لتأمين الحصة التموينية.. التجارة تتسلم كميات من زيت الطعام

2021/04/23 | 12:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة التجارة، الجمعة، عن استلام مواقع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية أولى الكميات من مادة الزيت نوع (التون سا) المنتج محلياً في شركة المحمود، وذلك ضمن تعاقداتها لتأمين المادة ضمن الحصة التموينية.

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وقال مدير عام الشركة قاسم حمود منصور في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 نيسان 2021)، إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التجارة علاء الجبوري بدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية تعاقدت شركته مع أكثر من شركة محلية لإنتاج مادتي السكر وزيت الطعام بمصانع محلية مسجلة بهيئة الاستثمار الوطني منها شركتا ( الاتحاد والمحمود ) ولحساب مفردات البطاقة التموينية"، لافتاً الى أن "ملاكات شركته مستمرة بتجهيز الوجبة الثانية من مادتي السكر والزيت وضمن حصة رمضان المبارك والوجبة الثالثة من العام الحالي ومنذ اعلان اطلاق التجهيز في العشرين من نيسان الجاري في بغداد والمحافظات" .

وبين أن "الشركة ستواصل توفير المواد الغذائيــة خـــلال الفــترة المقبلة من خلال التعاقدات التي تجريها الوزارة.

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