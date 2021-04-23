الأسهم الأمريكية تهبط بفعل تقارير عن مقترحات ضريبية من بايدن

2021/04/23 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تراجعت الأسهم الأمريكية الخميس بفعل تقارير عن عزم الرئيس جو بايدن زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية لما يقرب من مثليها، وهو ما قال المحللون إنه أعطى مبرراً للبيع لجني الأرباح في سوق تفتقر إلى الاتجاه قبيل إعلان نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة الأسبوع القادم.

وتحدثت التقارير أيضاً عن عزم بايدن زيادة ضرائب الدخل على الأثرياء، في مقترح قال البعض إنه “سيكون من الصعب أن يقره الكونغرس”.

وقال رئيس المجلس الإدارة والعضو المنتدب في صندوق التحوط جريت هيل كابيتال، توماس هايس: “لو كانت هناك فرصة لإقراره، لتراجعنا ألفي نقطة”.

وقال مدير المحفظة لدى كينجزفيو لإدارة الاستثمار في شيكاغو، بول نولتي: إن “أي حديث عن مقترح لزيادة الضرائب يستثير أعصاب الناس، فيدفعهم إلى المسارعة للبيع قبل التحقق من الأمر”.

وأضاف “هو أقرب إلى رد فعل تلقائي مؤقت”.

وأبلغت مصادر رويترز، أن بايدن سيقترح زيادة ضريبة الدخل الحدي إلى 39.6 % من 37 % ومضاعفة ضريبة الأرباح الرأسمالية لما يقارب مثليها إلى 39.6% على من يحققون أكثر من مليون دولار سنويا.

وأضافوا أن المقترح يستهدف توفير نحو تريليون دولار لإنفاقها على رعاية الأطفال والتعليم ما قبل المدرسي وإجازات مدفوعة الأجر للعاملين.

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.94 %، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.9 %، وفقد المؤشر ناسداك المجمع 0.94 %.

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