توزيع 18.7 مليون جرعة من اللقاح ضد كورونا في فرنسا

2021/04/23 | 12:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة، توزيع فرنسا 18.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وحسب البيانات المعلنة يُقدر متوسط التطعيم في فرنسا بـ 405736 جرعة يومياً ومن المتوقع أن يستغرق تطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين، 6 أشهر.

وفي سياق متصل أظهرت البيانات، أن إجمالي الإصابات في فرنسا بلغ 5.47 ملايين، والوفيات 102323.

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