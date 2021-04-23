القوات الأمنية تصد هجوما لداعش في كركوك

2021/04/23 | 12:09 - المصدر: NRT عربية

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صدت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، الجمعة، تعرضا لعناصر داعش جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال اعلام الحشد في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 نيسان 2021)، ان "قوة مشتركة من اللواء 16 في الحشد الشعبي والجيش، صدت تعرضا على قاطع مسؤوليتهما في أطراف قرة تبة جنوب غرب كركوك".

وأضاف البيان، ان "قوة الحشد والجيش أجبرت عناصر داعش على التراجع والفرار".

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