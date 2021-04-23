البرلمان الأوروبي يدعو تركيا إلى الالتزام بإعادة إحياء العلاقات مع الاتحاد

2021/04/23 | 12:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، تركيا إلى الالتزام بإعادة إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، من خلال بدء عملية شاملة من الإصلاحات.وقال البرلمان في بيان، “نؤكد أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في “أدنى مستوى تاريخيا”، وذلك على خلفية الأعمال الاستفزازية والعدائية تجاه اليونان وقبرص”.وأضاف انه “يدعو تركيا إلى الالتزام بإعادة إحياء […]

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