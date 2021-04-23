بسبب الموجة الثالثة لفايروس كورونا جماهير ألمانيا تنحرم من نهائي الكأس

2021/04/23 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم،

اليوم الجمعة، إقامة المباراة النهائية

لبطولة كأس ألمانياـ المقررة يوم 13

أيار/مايو بدون جمهور.

ونشر الاتحاد الألماني تغريدة عبر

حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي

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