بالصور: الكويت تستقبل وفد العراق الرياضي بينهم محافظ البصرة

2021/04/23 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الإعلام ووزير الدولة

لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري ومدير

عام الهيئة العامة للرياضة الدكتور

حمود فليطح ورئيس مجلس إدارة الاتحاد

الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف

الصباح، اليوم الخميس،

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