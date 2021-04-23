إسرائيل تبلّغ واشنطن رفضها للاتفاق النووي في محادثات فيينا

2021/04/23 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن

"الإدارة السياسية أصدرت تعليماتها إلى

المسؤولين الأمنيين الذين سيتوجهون إلى

واشنطن لإبلاغها رفض إسرائيل الاتفاق

المتبلور مع إيران".

وقال مصدر سياسي إن رئيس الوزراء

الإس

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