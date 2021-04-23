2021/04/23 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف إجراءات العزل العام.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 65.82 دولار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط مع تخفيف إجراءات الإغلاق المركز الخبري الوطني.

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