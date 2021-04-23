بعد ان تجاوزت الإصابات الملايين - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/04/23 | 12:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي بعد ان تجاوزت إصابات كورونا : الملايين لا تصدقوا أبواق السلطة ممن يسمونهم " محللين سياسيين " و " استراتيجيين وأمنيين " ، فهؤلاء نسبوا إلى الشعب العراقي مسؤولية فشل حكومة الكاظمي في الجانب الصحي : اذ تجاوزت الإصابات بفايروس كرونا الملايين ، وهي الأعلى عربياً ، وربما عالمياً ...



فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في انتشال البلاد من مستنقع التخلف : ليس جديداً ، لأن الفاشل في جانب لا بد ......





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