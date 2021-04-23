2021/04/23 | 12:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من دوائر محافظة نينوى، مُبيِّنة أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط المُتَّهمين متلبّسين بالجرم المشهود.وقالت الدائرة في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجرم المشهود..



النزاهة تنفذ عمليات ضبط في عدد من دوائر محافظة نينوى المركز الخبري الوطني.

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