هيئة الاستثمار تكشف عن خطة لإنشاء 12 مدينة سكنية جديدة

2021/04/23 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت هيئة الاستثمار، عن خطة لإنشاء 12 مدينة سكنية جديدة في بغداد والمحافظات.وقالت رئيس الهيئة سهى النجار في حديث لوكالة الانباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "الهيئة وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والمحافظات حددت 12 مدينة سكنية ستطرح في عموم البلاد"، لافتة الى ان "الهيئة حددت في بغداد موقعاً غرب العاصمة في ناحية أبو غريب ومعسكر طارق لإنشاء مشروع مشابه لمشروع بسماية السكني بمعدل 50 ألف وحدة سكنية".وأضافت إن "تلك الوحدات لن تكون متاحة للموظفين فقط إنما لجميع المواطنين"، مبينة ان "مجمع بسماية ليس للموظفين فقط وهنالك مشكلة بعدم الالتزام من قبل مواطنين بدفع الأقساط".وتابعت ان "الهيئة لديها مشاريع سكنية متعددة وهي في طور تنظيم طرح تلك المشاريع"، مشيرة إلى أن "هنالك حاجة اقتصادية حادة للإسكان في البلاد"وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد زار هيئة الاستثمار، الاربعاء الماضي، وأكد إن العراق فرصة ذهبية للمستثمرين العراقيين والأجانب، فيما بين أن الحكومة ستوجه إنذاراً لأصحاب المشاريع الاستثمارية المتلكئة.

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