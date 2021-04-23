الذهب يتجه صوب ارتفاع أسبوعي بفعل ضعف العوائد والدولار الأميركي

2021/04/23 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

لم يطرأ تغير يُذكر على الذهب الجمعة 23 ابريل لكنه يتجه صوب تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بعد اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية مما ضغط على عوائد الخزانة الأميركية، بينما تلقى المعدن الأصفر الدعم أيضا من ضعف الدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1783.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش.



وقفز المعدن لأعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1797.67 دولار أمس الخميس، وأضاف نحو 0.4% منذ بداية الأسبوع الجاري.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1783.90 دولار للأونصة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بفعل نبأ عن أن بايدن سيطرح خطة لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع.



كما رفع الدولار الضعيف الإقبال على الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وفي تأكيد لانتعاش الطلب الآسيوي على المعدن الأصفر، زادت الشحنات إلى الهند لأعلى مستوياتها منذ 2013، مما قاد صادرات الذهب السويسرية للارتفاع لأعلى مستوى في عشرة أشهر.

وزاد البلاديوم 0.1% إلى 2839.21 دولار للأونصة، لكنه نزل عن المستوى القياسي 2891.50 دولار الذي سجله أمس الخميس.

وتراجعت الفضة 0.4% إلى 26.07 دولار للأونصة، لكنها بصدد تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.



واستقر البلاتين عند 1203.05 دولار.

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