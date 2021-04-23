البنتاغون يعلق على استهداف مطار بغداد ليلة أمس بعدد من الصواريخ

2021/04/23 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة (23 نيسان 2021)، بأن البنتاغون يراقب الأوضاع بعد استهداف مطار بغداد الدولي ليلة أمس بعدة صواريخ.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم الوزارة قوله، إن "البنتاغون على علم بالتقارير الإعلامية حول استهداف مطار بغداد وإنه يراقب الأوضاع".

وليلة أمس، أصدرت خلية الإعلام الأمني، بياناً بعد الهجوم الذي استهدف محيط مطار بغداد الدولي، بعدد من الصواريخ.

وقالت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "مع العمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الأمنية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، وانشغالها في ملاحقة بقايا العناصر الإرهابية، نجد الجماعات الخارجة عن القانون تحاول أشغال قواتنا الأمنية بجبهات أخرى من خلال إطلاق الصواريخ على المناطق التي تضم قوات عراقية".

وأضافت، أن "ثلاثة صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولي من أصل 8 صواريخ، فقد سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزي، والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة، والثالث قرب مقر احد أفواج التدخل السريع".

وأشار البيان، إلى أنه "لم تسجل اي خسائر بشرية، فيما شرعت مفارز المعالجة بتفكيك الصواريخ التي لم تنطلق والتي كانت فوق سطح احد البيوت الفارغة التي تم استئجارها قبل نحو 10 ايام، وباشرت قيادة عمليات بغداد بتشكيل فريق عمل للبحث عن الفاعلين والتحقيق في هذا الحادث".

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