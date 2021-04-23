بغداد.. مصرع شخصين وإصابة آخر باصطدام عجلة في حاجز كونكريتي

2021/04/23 | 12:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (23 نيسان 2021)، بمصرع شخصين وإصابة آخر نتيجة اصطدام مركبتهم التي كانت تقلهم في حاجز كونكريتي على الطريق السريع الدولي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عجلة نوع كيا سنتافيا اصطدمت بحاجز كونكريتي في منطقه السريع الدولي بين الجسر الثالث والرابع".وأوضح، أن "الحادث أدى إلى مصرع شخصين وإصابة آخر"، مشيراً إلى أن "الجثث نُقلت إلى معهد الطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى اليرموك".

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