روسيا تستدعي سفير بولندا وتطرد 5 من العاملين بالسفارة

2021/04/23 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية الروسية استدعت السفير البولندي اليوم الجمعة في أعقاب طرد وارسو دبلوماسيين روسا.

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