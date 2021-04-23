النزاهة: تنفيذ عمليات ضبط في عدد من دوائر نينوى

2021/04/23 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن تنفيذ عمليات ضبط في عدد من دوائر محافظة نينوى، مبينة أن تلك العمليات أسفرت عن ضبط المتهمين “متلبسين بالجرم المشهود”.وقالت الهيئة في بيان، إن “فريق عمل مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط موظف كان يعمل بصفة (عقد) في قسم الرعاية الاجتماعية للمرأة في […]

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