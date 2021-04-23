الصحة تخاطب فئة وتوجه لها تحذيرا 'صارما'

2021/04/23 | 12:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، محاسبة الصيدليات المخالفة للتسعيرة الدوائية، مشددة على التزامها بتوفير الأدوية الأساسية بالمجان لأكثر من 500 فقرة علاجية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعه NRT عربية، (23 نيسان 2021)، ان "وزارة الصحة أطلقت مشروع التسعيرة الدوائية الموحدة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة إلّا أنه للأسف لم تلتزم جميع الصيدليات بالتسعيرة الدوائية الموحدة، الأمر الذي يحتاج إلى مراقبة ومحاسبة مستمرة".

واضاف البدر، ان "عشرات الفرق من دائرة التفتيش التابعة لوزارة الصحة، ونقابة الصيادلة تتابع الخروقات التي تقوم بها بعض الصيدليات وتتم محاسبة المخالفين حسب القانون".

وأكد البدر أن "وزارة الصحة ملتزمة بتوفير هذه العلاجات بجميع مؤسساتها الصحية، التي تستخدم لمعالجة عدة أمراض منها، الفشل الكلوي، والحالات السرطانية، وغيرها"، مشيرا الى ان "القطاع الخاص خاضع للرقابة والمتابعة من وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة وجهات أخرى".

N.A

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