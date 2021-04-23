2021/04/23 | 12:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 11 نائبا حالتهم حرجة .. الكشف عن الموقف الوبائي في البرلمان العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/23 | 12:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (11 نائبا حالتهم حرجة .. الكشف عن الموقف الوبائي في البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (11 نائبا حالتهم حرجة .. الكشف عن الموقف الوبائي في البرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).