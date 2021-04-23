التربية النيابية توضح آلية منح تخصيصات المحاضرين

2021/04/23 | 12:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع - وسام الملاأوضحت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، آلية منح تحصيصات المحاضرين.وقال عضو اللجنة النائب رعد المكصوصي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن" التخصيصات المالية للمحاضرين ستبدأ من تاريخ التعاقد معهم"، مبيناً أن "المحاضرين لايستلمون رواتبهم بأثر رجعي من تاريخ الأوامر الادارية وإنما من تاريخ التعاقد مع الوزارة ". وأشار الى أن "بعض المحاضرين لديهم أوامر إدارية بتواريخ مختلفة"، موضحاً أن"وزارة التربية قدمت نموذجاً لورقة التعاقد مع المحاضرين ومتى ما تمت الإجراءات سوف يستلمون رواتبهم من تاريخ تعاقدهم".وكان مجلس الوزراء، قد وافق على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان مقتضب أن "التعاقد مع المحاضرين سيتم وفق الغطاء المالي بموازنة 2021".

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