2021/04/23 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أنحصر الدولار في نطاق تداول ضيق قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات مناظرة رئيسية، اليوم الجمعة، إذ يتدبر المتعاملون الخطوات القادمة للبنوك المركزية الكبرى قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الأسبوع المقبل.ونزلت عملة ”إيثر“ المشفرة ما يزيد عن 10% وهوت منافستها الأكبر ”بتكوين“ 5%، في ظل تكهنات بأن خطة للرئيس الأمريكي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار ينحصر قرب أدنى مستوى في عدة اسابيع) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار ينحصر قرب أدنى مستوى في عدة اسابيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).