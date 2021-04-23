اعتقال 8 أشخاص بتهمة ’’التجاهر بالإفطار’’ و156 مخالفاً للحظر في بغداد

2021/04/23 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، الجمعة (23 نيسان 2021)، بأن قوات الشرطة في بغداد اعتقلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 أشخاص بتهمة ’’الاتجار بالإفطار’’ و156 مخالفاً لإجراءات الحظر.

وقال المصدر في نجدة بغداد، لـ (بغداد اليوم)، إن "مفارز النجدة ألقت القبض على 8 أشخاص لقيامهم بالتجاهر بالإفطار خلال شهر رمضان".

وأضاف، أن "مفارز النجدة، ألقت القبض على 156 شخصاً مخالفاً لتعليمات وإجراءات وأوقات حظر التجوال الصحي في بغداد".

وتابع المصدر، أن "المفارز الأمنية ضبطت 15 عجلة عليها إشارة حجز"، مشيراً إلى "ضبط 163 عجلة مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات".

ولفت إلى أن "مفارز النجدة ألقوا القبض على 77 مخموراً يعترضون سبيل المارة"، مبيناً أن "القوات اعتقلت 117 متسولاً خلال الـ 24 ساعة الماضية".

واختتم المصدر حديثه بالقول: "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

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