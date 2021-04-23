صراع الليغا.. المباريات المتبقية لرباعي الصدارة وحظوظ ريال مدريد وبرشلونة باللقب

2021/04/23 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

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يستمر الصراع على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بقوة، حيث بقيت ست جولات فقط على النهاية مع وجود أربعة أندية مرشحة للفوز باللقب.

فازت فرق أتلتيكو و ريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية في الجولة 31 ولا أحداً منهم يريد أن يستسلم، حيث واصل الآتليتي المتمسك بالصدارة بعد الفوز الصعب على ويسكا بنتيجة 2-0.

وعاد كوريا وكاراسكو بالمركز الأول إلى الروخي بلانكوس والذي احتله ريال مدريد في اليوم السابق بعد الفوز بثلاثية على قادش، حيث ارتفع رصيد كتيبة سيميوني إلى 73 نقطة أكثر بـ 3 نقاط من كتيبة زيدان.

والآن تنتظر أتلتيكو 3 مباريات خارج أرضه ضد بلباو وإلتشي وبرشلونة، قبل أن يستضيف ريال سوسييداد وأوساسونا حيث سيرحل في الجولة الأخيرة لمواجهة بلد الوليد.

أما ريال مدريد فسوف يلعب على أرضه ضد بيتيس وأساسونا وإشبيلية ثم سيرحل لمواجهة غرناطة وبلباو خارج أرضه قبل استضافة فياريال في الجولة الأخيرة.

بينما البارسا الذي يأتي في المركز الثالث برصيد 68 نقطة فلديه مباراة متبقية عليه أن يلعبها ضد غرناطة في كامب نو قبل لعب 3 مباريات متتالية صعبة ضد فياريال وفالنسيا خارج أرضه ثم أتلتيكو مدريد على أرضه، وفي الجولات الثلاثة الأخيرة سيلعب ضد ليفانتي وإيبار خارج أرضه وسيلتا فيجو في كامب نو.

بينما لا يزال إشبيلية يحلم باللقب رغم أن برصيده 67 نقطة، ولكنه يدرك أنه لن يخسر شيئاً إذا آمن بحظوظه وانتظر أخطاء الآخرين، وسيلعب ضد غرناطة وأتلتيك بلباو في المباراتين القادمتين، ثم ريال مدريد وفياريال خارج أرضه وفالنسيا والأفيس على ملعبه.

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