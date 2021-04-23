التربية النيابية تكشف اليات منح المخصصات للمحاضرين

2021/04/23 | 13:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضحت لجنة التربية النيابية، اليوم الجمعة، آلية منح تحصيصات المحاضرين.وقال عضو اللجنة النائب رعد المكصوصي في تصريح للوكالة الرسمية، إن” التخصيصات المالية للمحاضرين ستبدأ من تاريخ التعاقد معهم”، مبيناً أن “المحاضرين لايستلمون رواتبهم بأثر رجعي من تاريخ الأوامر الادارية وإنما من تاريخ التعاقد مع الوزارة “.وأشار الى أن “بعض المحاضرين […]

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