فوز مهم لنفط الشمال بكرة السلة

2021/04/23 | 13:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن نادي نفط الشمال من التغلب علی مضیفه فريق نادي التضامن النجفي ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدورة الممتاز بكرة السلة.

نفط الشمال فاز على التضامن بنتيجة 90-81 في المباراة التي جرت على قاعة بلادي بمدینة كركوك مساء يوم الخميس 22/4/2021.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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