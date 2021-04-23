2021/04/23 | 13:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكن نادي نفط الشمال من التغلب علی مضیفه فريق نادي التضامن النجفي ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدورة الممتاز بكرة السلة.
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نفط الشمال فاز على التضامن بنتيجة 90-81 في المباراة التي جرت على قاعة بلادي بمدینة كركوك مساء يوم الخميس 22/4/2021.
PUKmedia / رزكار شواني / كركوك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز مهم لنفط الشمال بكرة السلة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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