2021/04/23 | 13:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام ارهابيون من تنظيم داعش بمهاجمة قوة من الفوج الاول اللواء 20 من قوات الشرطة الاتحادية قرب قرية الكاكيين في قضاء داقوق مساء امس الخميس.

وقال ادريس حاج عادل نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان ارهابيي داعش هاجموا ليل الخميس، قوة للشرطة في داقوق، موضحا ان اشتباكات عنيفة وقعت مما ادى الى اصابة شرطي واحد.

PUKmedia / سامان يارويس

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يهاجم الشرطة في داقوق ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يهاجم الشرطة في داقوق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).