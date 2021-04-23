تسجيل 199 إصابة جديدة بكورونا في ذي قار

2021/04/23 | 13:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بتسجيل 199 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار.وقال المصدر ان “نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 199 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، مبينا ان “هذا الرقم يؤكد ان مؤشر اصابات كورونا ما زال مرتفعا في المحافظة “.واضاف ان “عدد الفحوصات […]

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