تركيا تتحرك لتوقيف أكبر محتال بـ

2021/04/23 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسس منصة "ثوديكس" فاروق فاتح أوزير هرب إلى العاصمة الألبانية تيرانا وبحوزته مبلغ يقدر بملياري دولار من أموال المستثمرين.

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