لا تغيير في خطط ملاك آرسنال بعد عاصفة “دوري السوبر”

2021/04/23 | 13:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد نجل رئيس آرسنال، جوش كرونكي، أن ملاك النادي اللندني لا يخططون لبيعه، بعد العاصفة التي سببتها مشاركته في الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي الجديد.

كان آرسنال بين ستة أندية انجليزية شاركت مع ستة أندية أخرى من إيطاليا وإسبانيا في الإعلان عن إطلاق دوري السوبر الأوروبي، قبل الانسحاب من الخطوة بعد اعتراضات كبيرة من جانب الجمهور واللاعبين والحكومة البريطانية، إلى جانب تهديدات الأجهزة الأوروبية والدولية المشرفة على إدارة شؤون اللعبة الشعبية، بإيقاف المشاركين في هذا التوجه.

وكان والد جوش ستان كرونكي، أبرم صفقة للاستحواذ الكامل على آرسنال في 2018.

وقال جوش كرونكي: “الملاك لا يفكرون في بيع النادي، ويعتقدون أنهم في وضع يؤهلهم للاستمرار في دورهم في إدارة النادي نحو مستقبل أفضل”.

وعبر كرونكي عن ثقته في بناء نوع من العلاقة مع الجمهور مستقبلاً، وإثبات قدرة الملاك على قيادة النادي إلى الأمام.

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