هيئة النزاهة تكشف تفاصيل عمليات ضبط داخل دوائر نينوى

2021/04/23 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الجمعة، تنفيذ عمليات ضبط في عدد من دوائر محافظة نينوى، مبينة أنها أسفرت عن ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود.

وقالت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 نيسان 2021)، ان "فريق عمل مديرية تحقيق نينوى تمكن من ضبط موظف كان يعمل بصفة (عقد) في قسم الرعاية الاجتماعية للمرأة في المحافظة؛ لقيامه بالاحتفاظ بقاعدة البيانات للمستفيدات من الدائرة في وحدة تخزين المعلومات،على الرغم من انقطاع علاقته بالدائرة وتهديد مدير الدائرة بخصوص قاعدة البيانات التي بحوزته؛ بقصد الابتزاز".

واضاف البيان، انه "في عملية منفصلة، قام الفريق بضبط موظف سابق في مديرية التقاعد وهو يمارس أعمال الوظيفة داخل المديرية، وقيامه بسحب الأضابير وتسليمها للمراجعين دون أن تكون له أية صفة قانونية كونه متقاعدا"، موضحا أنه "تم ضبط مبلغ مالي في عجلته الخاصة، اضافة إلى ضبط هويات تقاعد وأحوال مدنية وكتب مختلفة بحوزته عائدة لعدد من الأشخاص".

واوضح، أن "الفريق تمكن في عملية ثالثة من ضبط مشرف تربوي لقيامه بجمع مبالغ مالية من المشرفين التربويين الاختصاص دون أخذ موافقات أصولية، لافتة إلى أنه تم ضبط المبالغ بحوزته".

واشار البيان، الى ان "الدائرة أكدت تنظيم محاضر ضبط بالعمليات التي نفذت بناء على مذكرات قضائية، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفقا لأحكام المادتين (340 ، 307) من قانون العقوبات".

N.A

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