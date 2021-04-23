الداخلية تتحدث عن مصير المخدرات المضبوطة ​

2021/04/23 | 13:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة الداخلية، الجمعة، عن مصير الحبوب المخدرة التي يجري ضبطها عند القاء القبض على المتهمين، مؤكدة انها بصدد اطلاق برنامج للتوعية وتطبيق القانون.

وقال مدير العلاقات في المديرية العامة لمكافحة المخدرات زياد القيسي في تصريح تابعه NRT عربية، (23 نيسان 2021)، ان"الحبوب المخدرة تعد من المؤثرات العقلية وليست من المخدرات، وعند إلقاء القبض على المتهمين بحيازتها أو محاولة تهريبها تحول بكتاب رسمي بعد أخذ إفادة المتهمين أمام أنظار القضاة، وترسل هذه الضبطيات إلى لجان إتلاف مختصة في وزارة الصحة وتحديداً الطب العدلي".

واضاف القيسي، ان "المديرية تستعد لإطلاق برنامج على مستويين أولهما لتطبيق القانون، وثانيهما لإطلاق حملات توعية وتثقيف للتعاون مع المواطنين ووسائل الاعلام والوزارات المعنية، فضلا عن التعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع".

واوضح، ان "هذا البرنامج سيكون بإشراف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي، وتدخل مباشر من وكيل وزارة الداخلية ومدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

N.A

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