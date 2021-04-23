صياد يصطاد سمكة تونة تزن 271 كغ

2021/04/23 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة اصطاد صياد أسترالي سمكة تونة ذات زعانف زرقاء تزن 271 كغ قبالة الساحل الشمالي لنيو ساوث ويلز بأستراليا.وقال مدير التوريد والأعمال في سوق السمك في سيدني إريك بول، إن […]

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