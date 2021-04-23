الصحة تحذر الصيدليات: لا تخالفوا التسعيرة الدوائية

2021/04/23 | 13:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن القطاع الخاص خاضع للرقابة والمتابعة من وزارة الصحة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة الصحة والبيئة، على محاسبة الصيدليات المخالفة للتسعيرة الدوائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "وزارة الصحة أطلقت مشروع التسعيرة الدوائية الموحدة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة إلّا أنه للأسف لم تلتزم جميع الصيدليات بالتسعيرة الدوائية الموحدة، الأمر الذي يحتاج إلى مراقبة ومحاسبة مستمرة".

وبيّن أن "عشرات الفرق من دائرة التفتيش التابعة لوزارة الصحة، ونقابة الصيادلة تتابع الخروقات التي تقوم بها بعض الصيدليات وتتم محاسبة المخالفين حسب القانون".

وأكد البدر أن "وزارة الصحة ملتزمة بتوفير هذه العلاجات بجميع مؤسساتها الصحية، التي تستخدم لمعالجة عدة أمراض منها، الفشل الكلوي، والحالات السرطانية، وغيرها"، مشيرًا إلى أن "القطاع الخاص خاضع للرقابة والمتابعة من وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة وجهات أخرى".

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