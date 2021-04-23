خطوة جديدة من صحة البصرة للوصول إلى أكبر عدد من الملقحين ضد كورونا

2021/04/23 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

بيان من صحة البصرة

بهدف ديمومة ايصال اللقاح المضاد لمضاعفات فيروس كورونا الى مواطنينا الكرام تعلن دائرة صحة البصرة عن فتح المنافذ التلقيحية يوم ( السبت ) في المراكز الصحية المعلن عنها سابقا ضمن الجدول المعد من قبل قسم الصحة العامة وذلك لمنح فرصة للمواطنين ممن لديهم ارتباطات ايام الاسبوع الاخرى للتلقيح بهدف الوصول الى اكبر عدد من الملقحين ضد مضاعفات فيروس كورونا لمواجهة الوباء الخطير.

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