استشهاد خبير متفجرات بعبوة ناسفة خلال تمشيط منطقة في ديالى

2021/04/23 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الجمعة، باستشهاد خبير متفجرات بعبوة ناسفة خلال تمشيط منطقة شمال شرقي قضاء بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة امنية جاءت لتمشيط منطقة شمال شرقي قضاء بعقوبة، قرب قرية الجيزاني، كان قد انفجر فيها، ليل أمس الخميس، عبوتين ناسفتين واسفرت عن استشهاد مدنيين ومنتسبين".

وأضاف، أن "في غضون عملية التمشيط، انفجرت عبوة ناسفة، اسفرت عن استشهاد خبير متفجرات، تابع لقيادة شرطة ديالى".

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