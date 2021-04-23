مصر وروسيا تتفقان على استئناف حركة الطيران بعد توقفها بسبب

2021/04/23 | 13:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أن مصر وروسيا اتفقتا على استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين خلال مكالمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

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