إجراء جديد من صحة البصرة بشأن لقاحات كورونا

2021/04/23 | 13:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت دائرة صحة البصرة، الجمعة، عن فتح المنافذ التلقيحية يوم ( السبت ) في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً.

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وذكرت الدائرة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 نيسان 2021)، انه "بهدف ديمومة ايصال اللقاح المضاد لمضاعفات فيروس كورونا الى مواطنينا الكرام تعلن دائرة صحة البصرة عن فتح المنافذ التلقيحية يوم ( السبت ) في المراكز الصحية المعلن عنها سابقا ضمن الجدول المعد من قبل قسم الصحة العامة".

واضافت الدائرة ان "الاجراء يأتي لمنح فرصة للمواطنين ممن لديهم ارتباطات ايام الاسبوع الاخرى للتلقيح بهدف الوصول الى اكبر عدد من الملقحين ضد مضاعفات فيروس كورونا لمواجهة الوباء الخطير".

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