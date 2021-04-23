التربية تحدد موعد منح التخصيصات المالية للمحاضرين

2021/04/23 | 13:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت لجنة التربية النيابية، الجمعة، عن آلية منح تخصيصات المحاضرين، موضحة ان التخصيصات المالية للمحاضرين ستبدأ من تاريخ التعاقد معهم.

وقال عضو اللجنة النائب رعد المكصوصي في تصريح تابعه NRT عربية، (23 نيسان 2021)، ان "التخصيصات المالية للمحاضرين ستبدأ من تاريخ التعاقد معهم"، مبيناً أن "المحاضرين لايستلمون رواتبهم بأثر رجعي من تاريخ الأوامر الادارية وإنما من تاريخ التعاقد مع الوزارة".

واضاف المكصوصي، ان "بعض المحاضرين لديهم أوامر إدارية بتواريخ مختلفة"، مبينا أن"وزارة التربية قدمت نموذجا لورقة التعاقد مع المحاضرين ومتى ما تمت الإجراءات سوف يستلمون رواتبهم من تاريخ تعاقدهم".

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على التعاقد مع المحاضرين والإداريين المجانيين وفق الغطاء المالي بموازنة 2021.

N.A

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