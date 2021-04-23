2021/04/23 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الجمعة، أن معالجات ارتفاع سعر الصرف تحتاج إلى عامل الوقت.

وقال عضو اللجنة النائب سالم الطفيلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المعالجات الحقيقية لارتفاع سعر الصرف تحتاج إلى وقت لاستقرار السوق".

وأضاف أن "الكثير من النواب طالبوا بتخفيض سعر الدولار ليس بالسعر السابق ،وإنما بشكل تدريجي لكي لا يتأثر المواطن اقتصادياً "، مبيناً أن"المواطن صاحب الدخل المحدود والفقير تأثر بتغيير سعر الصرف ".

وأشار الى أن "الموازنة دعمت القطاع الخاص والمشاريع الكبيرة من أجل استقطاب جزء من الأيدي العاملة لتكون هناك حركة عمل وأن لجنته قدمت برنامجاً وتوصيات الى رئيس الوزراء شملت دعم القطاع الخاص والزراعي والصناعي "، موضحاً أن"العراق لديه كافة البنى التحتية للارتقاء بالواقع الزراعي والصناعي ولكنه بحاجة الى أيادٍ نزيهة وكفوءة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصاد النيابية: معالجات ارتفاع سعر الصرف تحتاج إلى عامل الوقت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقتصاد النيابية: معالجات ارتفاع سعر الصرف تحتاج إلى عامل الوقت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).