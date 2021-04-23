روسيا تسجل أقل من 400 وفاة و9 آلاف إصابة بكورونا

2021/04/23 | 13:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم السادس على التوالي أقل من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما لا تزال حصيلة الوفيات اليومية عند مستوى قرابة 400 حالة.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن رصد 8840 إصابة جديدة (مقابل 8996 إصابة في اليوم السابق)، […]

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